مكاوي من كسروان: شعاري في عملي كمحافظ هو الإنسان أولا والتعاطي بشفافية

أكّد محافظ جبل لبنان القاضي ​محمد مكاوي​، خلال زيارته ل​جامعة سيدة اللويزة​ في ​ذوق مصبح​، أن "لبنان، للأسف، يمر اليوم بظروف صعبة والاسواق في ​الشرق الاوسط​ بالاجمال اصبحت صعبة، لهذا يجب ان يبقى الطالب اللبناني كما دائما مميزا، ونتمنى على الدولة ان تقوم بواجباتها بدعم الجامعات امثالكم"، مؤكدًا انفتاحهم على كل المشاريع المميزة التي يقوم بها ​الطلاب​".

ولفت مكاوي، خلال زيارته لسراي جونيه، في جولته في ​كسروان​ برفقة النائب ​روجيه عازار​، المدير العام للطرق والمباني في ​وزارة الأشغال​ ​طانيوس بولس​، قائمقام كسروان الفتوح جوزف منصور، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الهندسية ​انطون سعيد​، رئيس اتحاد بلديات كسروان -الفتوح جوان حبيش، إلى "وجوب الاهتمام بمبنى القائمقامية الذي يضم كل دوائر الدولة"، مشيرًا إلى أن "منذ أن استلمت المحافظة وأنا أعمل جاهدًا على تلبية حاجات الناس وزيادة الثقة بين الدولة والمواطنين ونتعاطى بشفافية، فالجميع يعلم بوجود خلل في مكان ما. وشعاري في عملي كمحافظ هو الإنسان أولا والتعاطي بشفافية لأن الجو العام الذي نعيشه اليوم صعب ودقيق. لذلك يدنا ممدودة للمساعدة حتى نتكاتف معا لإزدهار البلاد من خلال تحسين مباني الدولة في الاقضية وخصوصا الموجودة في المدينة".

بعدها، انتقل مكاوي إلى مكتب إتحاد بلديات كسروان، حيث جال على المكاتب واطلع على حاجاتها، وزار مكتب التنمية المحلية، الذي يعمل لوضع استراتيجية للتنمية في المنطقة ومشاريع ذي طابع سياحي وثقافي وإنمائي.

وأوضح مكاوي، أثناء زيارته مبنى بلدية جونيه حيث عقد إجتماعًا مع رؤساء بلديات المنطقة، أن "لقاءنا اليوم لدعم موضوع التواصل والتأكيد على ان مكتبنا في ​بعبدا​ مفتوح لجميع رؤساء البلديات، ومنذ استلامي مهامي اعلم ان الادارة تعاني الكثير من المشاكل علما ان هناك اناس يقدمون خدماتهم لقاء لا شي، واستطعنا تكوين فرق عمل خارج إطار وظيفتهم خصوصا في الامور البيئية والصحية ونعمل قدر المستطاع لتحضير حلول للمشاكل"، مشيرًا إلى "أننا عملنا على تنظيم الارشيف في ​محافظة جبل لبنان​ وقريبًا سنوقع بروتوكول مع جامعة الكسليك للمحافظة على هذا الارشيف، وضرورة الاستفادة من المساحات الخضراء والحفاظ عليها دون البكاء على الاطلال واهمية تنظيم يوم للمحافظة على الاحراج بالتعاون مع الطلاب اضافة الى موضوع تفعيل مكافحة الحشرات التي تضرب الاشجار".