قائد موقع المنصوري في الكتيبة الإيطالية زار مستشفى تبنين الحكومي

زار قائد موقع المنصوري في الفرقة الإيطالية العاملة ضمن نطاق قوات "اليونيفيل" في ​جنوب لبنان​ الكولونيل جاكومو جيانا سانو، ​مستشفى تبنين​ الحكومي على رأس وفد من الفرقة الإيطالية لتفقده.

وكان في استقبالهم رئيس المستشفى محمد حمادي وبعض الاطباء وفعاليات أمنية وعسكرية واجتماعية.

ورافقهم حمادي في جولة تفقدية اثنى خلالاها الكولونيل جيانا سانو على التطور الحاصل في كل الأقسام، مثنيا على "القدرات لدى القيمين على المستشفى وفي مقدمهم الدكتور حمادي".

بعد ذلك، تم تبادل الدروع التذكارية بين جياناسانو وحمادي الذي لبى الدعوة إلى الفطور الذي أقيم على شرفه.