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وفد من الوكالة الفرنسية للتنمية زار كلية الحقوق الفرع الرابع

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قام وفد من "​الوكالة الفرنسية للتنمية​" AFD بزيارة مدير كلية الحقوق و​العلوم​ السياسية والإدارية الدكتور أنطونيوس أبو كسم في حرم الكلية في ​كسارة​، في إطار خطة تشييد المجمع الجامعي الموحد للجامعة اللبنانية - الفرع الرابع في زحلة، وضم الوفد رئيس فريق ​التعليم العالي​ في الوكالة البان شويدر، ممثل الوكالة في ​بيروت​ رامي البستاني برفقة رئيس لجنة المباني في الجامعة الدكتور بيار مطر والدكتور جاد واكيم.

واستطلع الوفد "الحاجات الهندسية الخاصة لبناء مبنى كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في المجمع الجديد، خصوصا وأنها تعتبر الكلية التي تستقطب العدد الأكبر من الطلاب في ​البقاع​".

وابلغ الوفد أن "مرحلة البدء بتنفيذ المشروع ستنطلق بعد الموافقة على الخرائط الهندسية للمشروع الذي سينجز في مدة ثلاث سنوات على أبعد تقدير".

وبعد عرض المتطلبات الهندسية لمبنى الكلية الجديد اعتبر أبو كسم أن "المجمع الموحد في البقاع ما هو إلا تجسيد للامركزية الإدارية حيث سيشكل هذا المشروع حافزا للتنمية والانماء في البقاع ويفتح سوق عمل متخصص للخريجين".

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