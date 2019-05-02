فيولات الصفدي: لتضافر الجهود ليغدو الشباب العنصر الفاعل في بناء المجتمع

أكدت وزيرة الدولة لشؤون التمكين الإقتصادي للنساء و​الشباب​ فيولات خيرالله الصفدي أن "التغيير نحو الأفضل يحتاج إلى قرار وشجاعة وتصميم".

وخلال احتفال ل​نادي روتاري​ ​بيروت​، رأت أن "عمل الوزارة يشكّل تحديا كبيرا بالنسبة لها، لأسباب عديدة أبرزها عدم ملاءمة كفاءات الشباب ومتطلبات سوق العمل" مشيرة إلى "عمل الوزارة على دراسات في هذا الإطار ومسح لحاجات سوق العمل من أجل التدريب والتوجيه بهدف ملاءمة الإختصاصات الجامعية وسوق العمل".

كما عدّدت "سلسلة قوانين تستكملها الوزارة بهدف تمكين النساء بالتوازي مع إنشاء منظومة قانونية مساندة لهذا الموضوع". وشدّدت على "أهمية تضافر الجهود ليغدو الشباب العنصر الفاعل في بناء المجتمع من خلال التدريب المهني والتعاون مع ​القطاع الخاص​ لتشجيع الشركات الناشئة".