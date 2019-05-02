بستاني تابعت حادثة التلوث في الجية وطلبت أخذ عينات لفحصها

تابعت وزيرة الطاقة و​المياه​ ​ندى بستاني​ حادثة ​التلوث​ في ​الجية​ منذ الصباح الباكر وأوعزت الى ​مؤسسة كهرباء لبنان​ القيام بتحقيق عن الحادثة.

وقد أكدت مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان، ألا تسرّب نفطي من معمل الجية الحراري وذلك بعد الكشف الذي قام به فريقها الفني، وقد تمّ إبلاغ الجهات المعنية بهذا الأمر.

وفي الوقت عينه، وفِي اطار معاونتها ل​وزارة البيئة​، طلبت بستاني أخذ عينات من التلوث لفحصها مجاناً في المختبرات التابعة للوزارة ومن المتوقع ان تصدر النتيجة غداً صباحاً وسيتم الإعلان عنها.