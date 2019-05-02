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بستاني تابعت حادثة التلوث في الجية وطلبت أخذ عينات لفحصها

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تابعت وزيرة الطاقة و​المياه​ ​ندى بستاني​ حادثة ​التلوث​ في ​الجية​ منذ الصباح الباكر وأوعزت الى ​مؤسسة كهرباء لبنان​ القيام بتحقيق عن الحادثة.

وقد أكدت مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان، ألا تسرّب نفطي من معمل الجية الحراري وذلك بعد الكشف الذي قام به فريقها الفني، وقد تمّ إبلاغ الجهات المعنية بهذا الأمر.

وفي الوقت عينه، وفِي اطار معاونتها ل​وزارة البيئة​، طلبت بستاني أخذ عينات من التلوث لفحصها مجاناً في المختبرات التابعة للوزارة ومن المتوقع ان تصدر النتيجة غداً صباحاً وسيتم الإعلان عنها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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