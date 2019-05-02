"الريجي": لا زيادة في أسعار المنتجات التبغية

نفت إدارة حصر ​التبغ​ والتنباك اللبنانية "​الريجي​" أي توجّه لزيادة أسعار المنتجات التبغية، مؤكدة أنها "لا تزال تمدّ السوق بأنواع ​السجائر​ والتنباك كافة وبألاسعار المعتمدة نفسها من دون أي زيادة".

وأشارت "الريجي" إلى أنها "ستزوّد رؤساء البيع غداً بطلباتهم كالعادة"، مشددة على أنه "لا يحق لأي رئيس بيع رفع أسعاره فوق سقف الربح المسموح به من قبل إدارة الحصر"، محذّرةً من أن أي "زيادة تصدر عن أي رئيس بيع، ستعرضه للملاحقة القانونية وتحمّله تبعات هذه الزيادة".