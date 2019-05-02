نفت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" أي توجّه لزيادة أسعار المنتجات التبغية، مؤكدة أنها "لا تزال تمدّ السوق بأنواع السجائر والتنباك كافة وبألاسعار المعتمدة نفسها من دون أي زيادة".
وأشارت "الريجي" إلى أنها "ستزوّد رؤساء البيع غداً بطلباتهم كالعادة"، مشددة على أنه "لا يحق لأي رئيس بيع رفع أسعاره فوق سقف الربح المسموح به من قبل إدارة الحصر"، محذّرةً من أن أي "زيادة تصدر عن أي رئيس بيع، ستعرضه للملاحقة القانونية وتحمّله تبعات هذه الزيادة".
كانت هذه تفاصيل خبر "الريجي": لا زيادة في أسعار المنتجات التبغية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.