جباوي: لن نسمح بالمس بحقوقنا بأي ظرف من الظروف

هنأ رئيس رابطة التعليم الثانوي في لبنان نزيه جباوي العمال بعيدهم، واعدا "بأنه سيكون هناك خطوات تصعيدية تتضمن اعتصامات وتظاهرات واضرابا مفتوحا في حال المس بالرواتب والتقديمات والمعاش التقاعدي".
ووضع الجباوي، خلال احتماع رابطة التعليم الثانوي في زحلة، بتحركات الرابطة مؤكداً "أننا لن نسمح بالمس بحقوقنا بأي ظرف من الظروف"، مطالبا الدولة "بالتوجه الى استحصال الضرائب من مزاريب الهدر المقونن" .
وطالب "باعادة احياء هيئة التنسيق واستلام زمام الأمور، والسير معهم بالمصالح المشتركة"، داعيا "الى استكمال عقد مجالس المندوبين في باقي الفروع"، معلنا "الدعوة إلى القيام بتحرك عاجل في حال تبين خداع المسؤولين وتملصهم من مسؤولياتهم من أجل الحفاظ على مكتسباتنا".
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