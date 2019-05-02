عملاق الطيران الكنديي يقرر مغادرة المغرب ومخاوف من مصير مئات العمال

أعلنت شركة صناعات الطيران الكندية “بومباردييه”، اليوم الخميس، أنها ستعرض عملياتها في كل من إيرلندا الشمالية والمغرب للبيع، في إطار إعادة تنظيم أنشطتها التجارية، وسط مخاوف عن مصير مئات العمال الذين وظفته بالمغرب.

وأفاد بيان للشركة، الذي نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، أنه في وقت تتحرك “لتحسين بصمتها الصناعية على الصعيد العالمي، ستقوم بومباردييه بتصفية مشاريعها التجارية المرتبطة بالطيران في بلفاست والمغرب”، مؤكدة على أن “هذه عمليات تجارية بقدرات هائلة”.

وتعد بومباردييه التي سرحت 490 موظفا في بلفاست العام الماضي، كجزء من تحرك لخفض التكاليف بين أكبر الجهات المشغلة في إيرلندا الشمالية حيث لديها 3600 موظف.

وقالت: “نتفهم أن هذا الإعلان قد يتسبب بقلق في أوساط موظفينا، لكننا سنعمل عن قرب معهم ومع نقاباتنا وخلال أي فترة انتقالية مستقبلية إلى مالك جديد”.

بدوره، طالب المسؤول في نقابة عمال “جي إم بي” البريطانية مايكل مولهولاند بـ”تطمينات” للموظفين، حيث قال “عانى أعضاؤنا وعائلاتهم من عام سيء للغاية”، وأضاف “تعد وظائف بومباردييه غاية في الأهمية بالنسبة لاقتصاد إيرلندا الشمالية وحان الوقت للتعامل مع الموظفين بالاحترام الذي يستحقونه”.