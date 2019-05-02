مليون أورو لزياش للتتويج بلقب “تشامبيونز ليغ”

كشفت صحيفة “سبورت” الإسبانية، تفاصيلاً جديدة بخصوص الإغراءات التي يرصدها نادي أجاكس أمستردام لبلوغ مرحلة النهائي والتتويج باللقب الأوروبي رقم 5 في تاريخ ممثل الكرة الهولندية.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الإدارة رصدت منحة مليون أورو لكل لاعب في الأياكس، في حال التتويج بلقب “التشامبيونز”، وذلك قبل أقل من أسبوع من مباراة إياب نصف النهائي أمام توتنهام، والتي ستحسم المتأهل الثاني إلى النهائي، في حين ستسبقها قبل 24 ساعة مباراة بارزة بين برشلونة وليفربول.

وكان حكيم زياش، الدولي المغربي في صفوف الأياكس، قد تألق بشكل لافت للأنظار في مباريات دوري أبطال أوروبا منذ بدايتها، وساهم في فوز رفاقه في أبزر الأدوار، حيث سجل ذهاباً وإيابا أمام ريال مدريد، وشارك بفوز اليوفنتوس، كما أنه منح تمريرة حاسمة في لقاء ذهاب نصف النهائي أمام توتنهام، قبل 48 ساعة فقط.