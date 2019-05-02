الخلفي: شرائح واسعة من المغاربة خاصة في المهن الحرة لا يؤدون الضريبة ونحتاج عدالة جبائية

قبيل إطلاق المناظرة الوطنية حول الجبايات، والمنتظرة غدا الجمعة، وجهت الحكومة انتقادات شديدة للنظام الضريبي الحالي، معلنة تملص عدد كبير من المغاربة من آداء واجباتهم الضريبية.

وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن وزير الاقتصاد والمالية قدم اليوم خلال المجلس الحكومي عرضا حول موضوع الواقع الضريبي، مشيرا فيه إلى أن القطاع يعاني من إشكالية الامتثال الضريبي.

وأوضح الخلفي أن شرائح واسعة من المغاربة خاصة في المهن الحرة لا يقدمون تصريحات ضريبية، ما يجعل الضريبة عن الدخل مرتبطة بالموظفين والأجراء وهو الاختلال الذي ينتج عدم الإنصاف، مؤكدا على أن هذه الخلاصة تشمل الضريبة على الدخل والقيمة المضافة والضريبة عن الشركات.

واعتبر المسؤول الحكومي، أن آداء نسبة صغيرة من المغاربة للضرائب أصبح يفرض مراجعة شاملة للالتزام الضريبي، مشددا على وجود حاجة للموارد والتحفيز الاقتصادي والاستثمار وفرص الشغل ما يستلزم سياسة ضريبية تضمن العدالة الجبائية.