"الراهبات يصبحن أكثر انفتاحا على التبليغ عن الاعتداءات الجنسية"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرّحت رئيسة مجموعة دولية من الراهبات، أنهن يزددن كشفا للإساءات الجنسية والأشكال الأخرى من الإساءات التي يتعرضن لها على يد رجال الدين، وأضافت أنه يجب تدريب القائمين والقائمات عليهم بشكل أفضل لفهم المشكلة وسياقها والوضع الحساس للراهبات وحلها.
وعلّقت الراهبة كارمن ساموت اليوم الخميس على هذا الموضوع قائلة إنه يجب على القيادات الدينية الاستعداد أكثر للحديث عن الإساءة لكي تتمكن الراهبات تحت رعايتهم من الشعور بالراحة للكشف عن تلك المشكلات وتسليط الضوء عليها، وأضافت أن هناك دورات تدريبية تجري حول هذه القضية أو يخطط لإجرائها.
وقد تحدثت ساموت للصحفيين اليوم الخميس وذلك قبل اجتماع يعقد كل ثلاث سنوات يتوقع الأسبوع المقبل للاتحاد الدولي العام لرؤساء ورئيسات الأديرة، وهي جماعة أم للراهبات وتنتسب لها أكثر من 450 ألف راهبة في أنحاء العالم.
ونوّهت ساموت إلى أن قضية انتهاك الراهبات ستثار في جلسات غير رسمية.
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