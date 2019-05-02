انت الان تتابع تفاصيل خبر الادعاء التركي يحقق بمخالفات انتخابية في إسطنبول والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 2 مايو 2019 05:52 مساءً - بدأ الادعاء التركي تحقيقات مكثفة في مزاعم مخالفات في انتخابات محلية جرت في إسطنبول، يوم 31 مارس الماضي، واستدعى أكثر من 100 من مسؤولي اللجان الانتخابية لاستجوابهم كمشتبه فيهم.

وذكرت وكالة "الأناضول" الرسمية، اليوم الخميس، أن 32 تحقيقاً تركز في مناطق "مال تبة، وقاضي كوي، وأتاشهير" في إسطنبول، مضيفة أن المشتبه بهم يخضعون للتحقيق في مزاعم بانتهاك القانون الانتخابي واستغلال مناصبهم في فرز الأصوات.

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ولم يفصل المجلس الأعلى للانتخابات بعد في الطعن الذي قدمه حزب العدالة والتنمية على نتيجة انتخابات إسطنبول.

وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم دعا إلى إلغاء النتائج وإعادة الانتخابات في إسطنبول، وهو ما أشاع التوتر في الأسواق المالية في البلاد.

وفاز حزب الشعب الجمهوري العلماني (حزب المعارضة الرئيسي)، بالتحالف مع أحزاب أصغر، بمقعد رئيس البلدية في إسطنبول.