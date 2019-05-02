رئيس فنزويلا يدعو الجيش إلى "محاربة جميع الانقلابيين"

دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الجيش إلى "محاربة جميع الانقلابيين"، وذلك في خطاب ألقاه، الخميس، غداة مظاهرات جديدة مؤيدة للمعارض خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة.

وقال مادورو، الذي كان يتحدث محاطا بجنود، في خطاب بثته الإذاعة والتلفزيون في وقت مبكر صباح الخميس: "نعم، نحن في خضم المعركة، والمعنويات يجب أن تكون في أعلى مستوياتها لتجريد جميع الخونة الانقلابيين من أسلحتهم".



وأكد مادورو، الأربعاء، أنه "لن يتردد" في معاقبة "الخونة" المسؤولين في رأيه عن محاولة الانقلاب التي دعا إليها جوايدو صباح الثلاثاء، معلنا أنه يحظى بتأييد جنود متمردين.





وأضاف الرئيس الفنزويلي، الخميس، مخاطبا العسكريين: "ولاء دائم ولا خيانة البتة"، مؤكدا أنه وقت الدفاع عن الحق في السلام.

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وأثارت محاولة الانقلاب، الثلاثاء، مظاهرات ضخمة ضد الرئيس في كل أنحاء فنزويلا، لكن مادورو أكد مساء اليوم نفسه أنه أحبط هذه المحاولة.

وفي اليوم التالي، عاد آلاف الفنزويليين إلى الشارع بالتزامن مع احتفالات عيد العمال، مطالبين برحيل مادورو وتأييد جوايدو الذي اعترفت به نحو 50 دولة رئيسا انتقاليا.

وشهد هذا اليوم اندلاع مواجهات بين المعارضين وقوات الأمن، أسفرت عن مقتل امرأة.





أقدم خوان جوايدو رئيس البرلمان الفنزويلي الخاضع لسيطرة المعارضة على إعلان نفسه "رئيسا بالوكالة" لبلاده بدلا من الرئيس نيكولاس مادورو في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، ويرفض أي نقاش مع نظام مادورو، ويعتبر أن ذلك يُمكن أن يسمح للرئيس الاشتراكي بكسب الوقت.

وعقب إعلان نفسه رئيسا حظي جوايدو، البالغ من العمر 35 عاما، باعتراف واشنطن ودول أخرى في القارة الأمريكية، الأمر الذي قابله الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بقطع علاقات بلاده مع الولايات المتحدة، معلنا تمسكه بمنصبه، وداعيا قوات الجيش التي تواليه في تلك الأزمة إلى الحفاظ على وحدة البلاد.