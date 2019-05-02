انت الان تتابع استقالة وزير العدل القبرصي لعدم التحقيق بشكل كاف في جرائم قتل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير العدل القبرصي يواناس نيكولاو

أعلن وزير العدل القبرصي يواناس نيكولاو اليوم الخميس ،استقالته من منصبه بعد تعرضه لانتقادات من جانب المعارضة بسبب الفشل في إجراء تحقيق بصورة كافية بشأن جرائم قتل ارتكبها سفاح، يُعتقد أنه قتل خمس سيدات على الأقل وطفلين في الجزيرة منذ عام .2016

ونقلت شبكة" ار أي كيه" عن نيكولاو القول " لقد قبل الرئيس استقالتي" مضيفا أنه على الرغم من عدم تحمله المسؤولية مباشرة عن تحقيقات الشرطة، إلا أنه يتحمل المسؤولية السياسية عن هذا الإخفاق. يشار إلى أن الضحايا ينحدرن من رومانيا ودول آسيوية، وكن تعملن كخادمات في قبرص قبل اختفائهن. وقال الحزب التقدمي للشعب العامل اليساري المعارض ومنتقدون آخرون إنه لم يتم التحقيق في القضايا بصورة ملائمة، لأن الضحايا بصفتهم أجانب تم اعتبارهن مواطنين من الدرجة الثانية.

وقالت هيئة الإذاعة الوطنية إن عضوا بالحرس الوطني القبرصي / 35 عاما/ اعترف بقتل خمس سيدات وفتاتين. ووفقا لأحدث بيانات الشرطة، فانه تم العثور على أربع جثث.