لفت المتحدث باسم ​الجيش الاسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​ إلى أن "الامين العام لـ"حزب الله" ​السيد حسن نصرالله​ يلقي خطابًا بمناسبة ذكرى مقتل ​مصطفى بدر الدين​ الذي اغتاله مع ​قاسم سليماني​ في ​مطار دمشق الدولي​ مستخدمًا دموع التماسيح المعروفة عنده للتغطية على الجريمة التي باتت ملابساتها واضحة لدى الجهات اللبنانية جميعها".

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كانت هذه تفاصيل خبر أدرعي: نصرالله يلقي خطابًا بمناسبة ذكرى مقتل بدر الدين مستخدما دموع التماسيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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