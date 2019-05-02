بو صعب استقبل قائد الجيش مهنئا بعيد الفصح

استقبل وزير الدفاع الياس بو صعب، قائد الجيش العماد جوزيف عون مع وفد مرافق لتقديم التهنئة، لمناسبة حلول عيد الفصح. ثمَّ عقد الوزير بوصعب اجتماع عمل مع عدد من الضباط المختصين تمَّت خلاله مناقشة مواد ونبذات مشروع الموازنة الخاصة بوزارة الدفاع الوطني للعام 2019.

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