أسامة سعد زار المطران كفوري مهنئا بعيد الفصح

زار الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، متروبوليت صيدا وصور ومرجعيون للروم الأرثوذكس المطران إلياس كفوري، وقدموا له التهاني لمناسبة عيد الفصح المجيد. ووجه سعد التهنئة للبنانيين لمناسبة عيد الفصح، متمنياً أن يحمل هذا العيد حلولاً للأزمات التي يمر بها لبنان، كما تمنى أن ينعم الأمن والاستقرار أرجاء لبنان.

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