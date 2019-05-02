قمر الدين وقع والوكالة الالمانية للتعاون الدولي مذكرة تفاهم للمشاريع التنموية والإجتماعية

استقبل رئيس بلدية ​طرابلس​ ​أحمد قمر الدين​ وفدا من "الوكالة الإلمانية للتعاون الدولي" (GIZ)، تقدمه مديرتها في ​لبنان​ كريستيان غايغتغنس، والمهندس توماس إيبي كوتر ، والخبيرة سوزان ليشتويس ، في حضور عضو المجلس البلدي أحمد ​المرج​، رئيسة مصلحة الهندسة عزة فتفت، مدير مكتب التنمية في ​البلدية​ عبد الله عبد الوهاب ومسؤول دائرة المعلوماتية ربيع محسن.

بعد استعراض المشاريع المنوي تنفيذها بموجب المذكرة، وقع قمر الدين كفريق اول، فيما وقعت غايغتغنس كفريق ثان.

وتنص مذكرة التفاهم على جملة بنود في شأن مشاريع تنموية تنفذ بين الجهتين بالتعاون مع ​وزارة الشؤون الإجتماعية​ وبتمويل مشترك من ​الإتحاد الأوروبي​.

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وجاء في المذكرة: "تأتي أهمية المشاريع كونها ترتكز على برنامج تنموي متخصص للمناطق المحرومة وتساهم في الاستقرار السياسي والاجتماعي وتعزيز التطور الاقتصادي المستدام والتنمية الاجتماعية وتحسين ظروف المعيشة ودعم الفئات الضعيفة وبخاصة ​الشباب​ والنساء".

ولفت قمر الدين إلى "اننا نحن سعداء جدا بتوقيع هذه المذكرة مع الوكالة الإلمانية لاطلاق مشاريع مهمة في طرابلس، يتم التفاوض عليها منذ ستة أشهر مع (GIZ) للقيام بسلسلة مشاريع في طرابلس تساعد في تنميتها ومستقبلها وأهمها المركز الثقافي والاندماج الاجتماعي الذي سيتم بناؤه على أرض تابعة للبلدية خلف ​جامعة العزم​، وهذا مركز مهم واخذ الكثير من الوقت للتحضير والوصول الى الموافقة فيما بيننا".

وأشار إلى "اننا نأمل في أن تتحول المشاريع، التي اتفقنا على اطلاقها، إلى التنفيذ قريبا وتصبح حقيقة ليستفيد منها اهل طرابلس وكل زوارها"، لافتاً إلى أنه "سيتفيد كل الطرابلسيين واخواننا الفلسطينين والسوريين من هذا العمل، وهمنا ان نطور الآداء وهذا من ضمن عمل البلدية لتنمية المدينة وتعزيز قدرات الشباب فيها وخلق فرص عمل جديدة لهم، وإن شاء الله سنوفق في إتمام هذه المشاريع على أكمل وجه، وهذا يشجع المنظمات الدولية الاخرى لأن تمد يد العون وتساهم في إنجاح المشاريع وتعزيز التنمية المستدامة في المدينة".