قاطيشا: معظم السياسيين وايضا الاعلاميين لا يعرفون حقيقة راتب العسكري المتقاعد

شرح عضو تكتل "الجهورية القوية" النائب ​وهبة قاطيشا​ اهداف زيارة النواب العمداء ​المتقاعدون​ إلى ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، قائلا: "النواب العماد المتقاعدون طلبوا موعدا من ​القصر الجمهوري​ في ضوء التحركات التي يقوم بها العسكريون المتقاعدون في الشارع رفضا للمساس بحقوقهم، حيث جرى عرض لوجهة نظر هؤلاء – كوننا منهم- امام الرئيس عون".

وفي حديث لوكالة "أخباء اليوم"، اسف قاطيشا الى ان "معظم السياسيين وايضا الاعلاميين لا يعرفون حقيقة راتب العسكري المتقاعد"، قائلا: "بعد التقاعد لا يتقاضى العسكري راتبا من الدولة، بل يمكن تشبيه الوضع بانه يتقاضى راتبا من امواله الخاصة التي بدل وضعها في مصرف ما، وضعها عند الدولة والتي اقتُطعت من راتبه الشهري على مدى اربعين عاما من الخدمة، لذلك هذا ليس راتبا من الدولة بل هو حقه الذي يفترض بالدولة ان تحفظه"، مضيفا: "العسكريون بعد تقاعدهم لا يؤدون عملا للدولة ليحصلوا على راتب، بل بعد سنوات طويلة من الخدمة تصل الى 40 سنة هم يتقاضون من اموالهم الخاصة بشكل شهري".

وأفاد بأن "نشعر بنيّة ما للمسّ برواتب العسكريين فلا وضوح ولا صراحة في هذه ​الموازنة​ التي "تهرّب ارقامها تهريبا"، كما ان ​مجلس الوزراء​ ايضا يدرسها بشكل تهريبي"، مشيراً إلى أنه "سرّبت عبر الاعلام بعض النقاط التي تطال المتقاعدين الذين يشكلون جزءا من "الطبقة المحتاجة ".

وتابع: "صحيح ان الرئيس عون متقاعد، لكنه قد يكون بعيدا عن الاجواء الحاصلة اليوم، وبالتالي فان هدف الزيارة هو توضيح حقيقة الوضع لدى ​العسكريين المتقاعدين​"، موضحاً "اننا نحمل رسالة تحذير الى المعنيين بان "من الحرام المسّ بهؤلاء".