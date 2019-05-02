اللواء عثمان بحث مع رئيس رابطة قدامى القوات المسلحة الأوضاع الأمنية

استقبل المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​، رئيس رابطة ​قدامى القوات​ المسلحة مدير عام قوى الأمن الداخلي الأسبق اللواء المتقاعد ​عثمان عثمان​ على رأس وفد من ضباط الرابطة، في زيارة جرى في خلالها عرض للأوضاع الأمنية العامة في البلاد.

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