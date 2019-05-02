وديع الخازن: اتصلت بالمطران عوده واستنكرت حملة التطاول والإساءة لشخصه

أكّد رئيس ​المجلس العام الماروني​ الوزير السابق ​وديع الخازن​ أنه اتصل بـ"متروبوليت ​بيروت​ للروم الأرثوذكس ​المطران الياس عوده​ واستنكر حملة التطاول والإساءة لشخصه، مشددًا على تضامنه مع المطران عوده".

ووصف الخازن المطران عوده بـ"المرجعية التي يُشهد لها وطنيًا وروحيًا"، مشيرًا إلى أن "التطاول والإساءة أمر مُناف للأعراف والقيم الروحية التي لم تألفها مجتمعاتنا اللبنانية خلال تاريخها الطويل".