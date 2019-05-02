أعلن وزير الخارجية الإسباني جوسيب بوريل أن بلاده "وافقت على استضافة 700 لاجئ سوري قادمين من الأردن للعام 2018، و1200 لاجئ للعام 2019، حيث تم توطين 389 لاجئًا سوريًا قادمين من الأردن لغاية شهر نيسان من العام الحالي في إطار الخطة الوطنية الإسبانية لإعادة التوطين".
وأوضح بوريل، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، عقب لقائهما في عمان، أن "الأردن شريك أساس لإسبانيا، ونموذج للاعتدال والاستقرار في المنطقة وشريك موثوق في جميع قضايا المنطقة كعملية السلام في الشرق الأوسط وسوريا"، مشيرًا إلى "أنني أود أن أبرز جهود الأردن الضخمة في التعامل مع أزمة اللجوء الناجمة عن الصراع في سوريا، ونحن نقدر للأردن روح التآخي والكرم في التعاطي مع هذه الأزمة".
ولفت إلى أن "إسبانيا أعلنت خلال مؤتمر سوريا الثالث في 14 آذار الماضي بمدينة بروكسل، التزامًا ماليًا بقيمة 25 مليون يورو (من ضمنها 16 مليونًا من مبلغ 76 مليون يورو تمثل الجزء الثاني من حصة إسبانيا في برنامج الاتحاد الأوروبي وتركيا للتسهيلات للأعوام 2019-2023)".
من جهته، أكد وزير الخارجية الأردني أن "العلاقات بين المملكتين تسير بخطى ثابتة نحو تفعيل التعاون"، لافتًا إلى أن "إسبانيا هي ثالث أكبر شريك اقتصادي للأردن بين دول الاتحاد الأوروبي"، مؤكدًا "ضرورة التقدم باتجاه حل سياسي ينهي هذه المعاناة وهذه الكارثة، ويحقق الأمن والاستقرار لسوريا ويضمن وحدتها وتماسكها".
ويذكر أن الأردن يعد من الدول الأكثر استقبالًا للاجئين السوريين، وتشير تقارير صادرة عن الأمم المتحدة إلى أن المملكة فيها نحو 630 ألف لاجئا سوريا مسجلين رسميًا، في حين تقول الحكومة الأردنية إن عدد الذين هربوا إلى البلاد من الحرب السورية تجاوز 1.3 مليون ما بين مسجلين كلاجئين وآخرين عابرين للحدود.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية إسبانيا تعلن توطين 389 لاجئا سوريًا لغاية نيسان 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.