النشرة: عودة مئات الاسر السورية من الاردت إلى بلادهم عبر ممر جليغم

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بأنه "يتواصل خروج مئات الاسر السورية عبر ممر جليغم في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لإعادة المهجرين السوريين إلى مناطقهم التي حررها ​الجيش السوري​ من ​الإرهاب​ والذين كانت تحتجزهم ​القوات​ الاميركية وقوات قسد في مخيم الركبان على الحدود السورية الاردنية وتم نقل مئات الاشخاص معظمهم من النساء والاطفال عبر حافلات جهزتها الجهات السورية المختصة إلى مراكز الإقامة المؤقتة في حمص بعد تسجيل بياناتهم الشخصية وتقديم مساعدات غذائية وصحية للمحتاجين منهم".

ولفت إلى أنه "عاد منذ يومين عشرات الأسر من قاطني مخيم الركبان من المهجرين السوريين عبر ممر جليغم وتم نقلهم إلى مراكز إقامة مؤقتة مجهزة لاستقبالهم الى ان يتم نقلهم الى مناطق إقامتهم الدائمة ويعيش اهالي المخيم الذي يضم الالاف السوريين اوضاعا انسانية صعبة جدا ويعانون نقص الرعاية الصحية ونقص الغذاء نتيجة حصارهم من قبل القوات المتواجدة في منطقة التنف والمخيم وابتزازهم وسرقة المساعدات الإنسانية التي تصلهم لأكثر من أربع سنوات".