"البنتاغون": العمليات الأميركية في الخارج قتلت 120 مدنيا عام 2018

أعلنت وزارة الدفاع الاميركية "البنتاغون" أن "نحو 120 مدنيا راحوا ضحية العمليات التي خاضتها القوات الأميركية في كل من سوريا والعراق وأفغانستان والصومال، خلال العام 2018"، مشيرةً إلى أن "76 مدنيا لقوا حتفهم جراء عمليات القوات الأميركية في أفغانستان، إلى جانب مقتل 42 شخصا في سوريا والعراق، وسقوط قتيلين اثنين جراء غارة جوية أميركية في الصومال".
ولفتت إلى أنه "لم تسفر الغارات الجوية أو العمليات البرية الأميركية، خلال العام الماضي، عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين في كل من ليبيا واليمن"، مشيرة إلى "أنها المرة الأولى التي ينشر فيها تقرير من هذا النوع بكامله، دون إضفاء صفة السرية على أي من أجزائه".
وأشارت إلى أنه "مع أن سقوط الضحايا بين المدنيين يمثل جانبا مأساويا لا مفر منه في أي حرب، إلا أنه لم توجد قوة في التاريخ حرصت على الحد من معاناة المدنيين مثلما يحرص عليه العسكريون الأميركيون، الذين عادة ما يطبقون معايير أكثر صرامة لحماية المدنيين من تلك التي يتطلبها منهم قانون النزاع المسلح".
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