قوى الحرية والتغيير بالسودان: لوقف العمل بدستور 2005 وتشكيل مجلس سيادة

طالبت ​قوى الحرية والتغيير​ في ​السودان​ إلى "وقف العمل بدستور 2005"، داعية إلى "تشكيل مجلس سيادة يكون رأسًا للدولة".

وأكّدت مطلبها بـ"تشكيل مجلس وزراء له سلطة تنفيذية عليا"، مشددة على "ضرورة تشكيل مجلس تشريعي من 120 عضوًا يتم التوافق عليهم من قبل القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير"، ولافتًا إلى أن "المجلس التشريعي الانتقالي لا يجوز حله".