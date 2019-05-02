السراج: الحديث عن وقف إطلاق النار مرتبط بانسحاب القوة المعتدية

أكد رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج "أن الحديث عن وقف إطلاق النار مرتبط بانسحاب القوة المعتدية وعودتها إلى أماكنها السابقة، وأي حديث غير ذلك هو نوع من العبث".
ولفت السراج إلى أن "الوضع قبل العدوان على طرابلس يختلف عن الوضع بعده والعملية السياسية ستكون مختلفة"، مشددا على أن "الجهة المعتدي على العاصمة هي من تسببت في نسف العملية السياسية وأضرت بالنسيج المجتمعي".
وأوضح أن "هناك شكاوى من سوء أداء بعض القطاعات تصل إليهم، ولا يعقل أن يتردد بعض المسؤولين في إعلان موقفهم وشبابنا يموت في الجبهات".
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