ظريف: لن نسمح بتحويل مضيق هرمز لممر غير آمن

حذّر وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ من أن "​ايران​ لن تسمح بتحويل ​مضيق هرمز​ إلى ممر مائي غير آمن"، مشدداً على أن "ايران ستتخذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حصول ذلك".

واشار الى ان "ايران لا تريد تصعيد التوتر مع ​اميركا​ واضاف، لقد اعلنا بوضوح باننا لا مصلحة لنا في تصعيد التوتر"، معتبراً أن "​الخليج الفارسي​ ومضيق هرمز الشريان الحيوي لايران"، لافتاً إلى "اننا نريد ان يكون الخليج الفارسي ومضيق هرمز آمنين للملاحة البحرية لجميع الدول ومنها ايران".

ولفت الى "تصريحات الرئيس الاميركي الذي قال بان بلاده انفقت 7 تريليونات ​دولار​ في المنطقة"، مشيراً إلى أن "​ترامب​ دمر المنطقة وان دماء الكثير من الاميركيين هي في رقبته لانهم قتلوا في هذه المنطقة بلا اي هدف او مبرر".

واكد ظريف أن "الشعب الايراني برمّته يرفض خيار الرضوخ لاميركا"، محذراً من أن "ايران سوف لن تسمح بتحويل مضيق هرمز الى ممر مائي غير آمن"، قائلا: "لو ارادت اميركا زعزعة امن مضيق هرمز فاننا سوف لن نسمح لها".