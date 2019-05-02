الجراح: الغاء الاعفاءات على جمارك سيارات النواب وتسجيلها

أكد وزير الإعلام جمال الجراح أنه "أصبح هناك تقدم كبير بمناقشة المواد وسيكون هناك اجتماع غدا عن الواحدة والنصف بعد الظهر لمناقشة بقية البنود"، مشيراً إلى أنه "تم إقرار إلغاء الرسوم الجمركية على سيارات النواب والوزراء وتسجيلها وأقر فرض الرسوم على أرقام السيارات المميزة وشرائح جديدة للضريبة التي تزيد عن 250 مليون وهو أمر لا يطال ذوي الدخل المتوسط والمتدني".

وخلال تلاوة مقررات جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي، أوضح أن "هناك إصلاحات إقتصادية نوقشت بالعمق وغدا سيكون هناك جواب من وزير المالية علي حسن خليل حول أثرها المالي"، لافتاً إلى أنه "ألغيت الإعفاءات الجمركية التي كانت معطاة لبعض الأشخاص باستثناء ذوي الإحتياجات الخاصة والمواد الزراعية لتشجيع الزراعة".

وأكد "أننا سنستكمل البحث غدا وقوانين البرامج أقرت كما هي تقريبا"، مشيراً إلى أنه "لطريق القديسين اعتمادات في الـ2019 مدوّرة منذ الـ2018 ويمكن التلزيم من اليوم كامل المبلغ وليس هناك تأخير أو إعاقة لأي مشروع عكس ما أشيع بالإعلام"، مشدداً على أن "قطع الحساب غير مدقق من قبل ديوان المحاسبة وسيتم حفظ حق الديوان وهذه المرة الأخيرة التي تحصل فيها إعفاءات عن الغرامات وقد أصبحت الإعفاءات 85 بالمئة بدل 90 بالمئة".