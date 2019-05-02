لافروف نفى تصريحات بومبيو بشأن إقناع روسيا لمادورو بالعدول عن فكرة مغادرة فنزويلا

نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "التصريحات الأميركية بشأن إقناع روسيا للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالعدول عن فكرة مغادرة فنزويلا"، مشيراً إلى أن "وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو طلب من روسيا التوقف عن دعم مادورو"، لافتاً إلى أن "مواقف روسيا بشأن فنزويلا تتعارض مع المواقف الأميركية لكن يجب أن تتواصل المفاوضات".
وبشأن تدخل عسكري أميركي محتمل في فنزويلا، كشف لافروف "أننا سننشئ مجموعة دول لمواجهة هذه الخطة يتم تشكيلها في الأمم المتحدة".
وكان وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو يوم الاثنين أن "الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو كان مستعداً لمغادرة فنزويلا متجها إلى هافانا وكانت طائرته جاهزة ولكنّ روسيا أثنته عن ذلك".
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