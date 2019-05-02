شيخ الأزهر: أجندات سياسية تشعل الصراعات في المنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى: أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن بعض الأجندات السياسية تشعل الصراعات والحروب في المنطقة بهدف الهيمنة على قرار المنطقة وقدراتها.

وقال شيخ الأزهر، خلال استقباله النائب بالبرلمان الألماني فولكر كاودر، إن الأديان بريئة من الإرهاب والقتل الذي يرتكب باسمها، مبديًا تقديره لاهتمام النائب كاودر بقضايا السلام والتعايش المجتمعي.

بدوره، قال كاودر إن مصر تعد نموذجًا للتعايش الديني والإنساني، مؤكدًا أن ألمانيا حريصة على الاسترشاد بآراء فضيلة الإمام الأكبر في قضايا المنطقة والعالم، كونه أكبر رمز إسلامي، ولدوره الكبير في ترسيخ ثقافة الحوار وتقبل الآخر.

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