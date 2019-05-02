"تضامن النواب" توافق على موازنة القومي للطفولة للعام 2019- 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب -خلال اجتماعها اليوم الخميس برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي- على موازنة المجلس القومي للأمومة والطفولة للعام المالي 2019 / 2020.
وبلغت جملة الاستخدامات في الموازنة نحو 38 مليونا و28 ألف جنيه، بزيادة عن موازنة 2018 / 2019 قدرها 13 مليونا و756 ألف جنيه، وبلغ المخصص لبند أجور وتعويضات العاملين في الموازنة للعام المالي 2019 / 2020 نحو 17 مليونا و902 ألف جنيه، فيما بلغ المخصص لبند شراء السلع نحو مليونين و382 ألف جنيه، بزيادة عن العام المالي 2018 / 2019 بنسبة 13.4%.
وبلغ المخصص للباب السادس الخاص بالاستثمارات في موازنة 2019 / 2020 نحو 15.5 مليون جنيه، بزيادة قدرها 12 مليون جنيه عن موازنة 2018 / 2019، وبلغ العجز الممول من الخزانة العامة نحو 5 ملايين و500 ألف جنيه.
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