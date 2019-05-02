"التطوير لكم".. طارق شوقي يستعرض خطته لتطبيق منظومة التعليم -صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

عرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، محاور خطته في تطوير منظومة التعليم الشاملة.

وقال شوقي إن المحاور تتضمن "مناهج دراسية، نظام تقييم وقياس مهارات، معلم، مدارس، إدارة، وتمويل وتنمية موارد".

وجاء بمحور المناهج الدراسية: بناء مناهج نظام التعليم الجديد "تعليم 2"، نظام إدارة التعلم على بنك المعرفة، والتجهيز لتنفيذ خطة "الإسراع في التعلم" من خلال وضع مناهج مجموعة من الصفوف الدراسية بنظام التعليم الجديد في عام واحد، كل ذلك عن طريق مركز تطوير المناهج.

أما محور المعلم فتضمن: "تنفيذ مسابقة المعلمين المؤقتين، تدريب معلمي الصف الأول الثانوي، تدريب معلمي نظام التعليم الجديد، شهادة المعلم ICDL، برنامج المعلمون أولًا، و "كادر 2 للمعلمين".

وتضمن محور التقييم وقياس المهارات: نظام الامتحانات الإلكترونية، والتصحيح الإلكتروني من خلال المركز القومي للامتحانات والتقييم.

وجاء بمحور الإدارة: مسابقة القيادات الملحلية، استحداث نائب وزير لشؤون المعلمين، ترشيد الموارد والإنفاق، مسابقات مديري المديريات، وإعادة هيكلة الوزارة.

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وفي محور المدارس: بناء الفصول الدراسية، البنية التحتية التكنولوجية، الصيانة والإحلال، واستيراد الفصول سريعة التجهيزة.

أما محور التمويل وتنمية الموارد فتضمن: الوقف القومي للتعليم، استثمار الأصول، والتشغيل القومي والإقليمي لنظام الامتحانات الإلكترونية.

واستنكر الوزير حالة الخلط بين هدف التطوير الحقيقي، وفكرة دمج التكنولوجيا بالتعليم، مشيرًا إلى أن هذا التفكير يعبر عن خطأ كبير ومتعمد للتشويه، وتصدير حالة من الهلع غ ير المبرر عند الجميع، وبالتالي إجهاض المشروع، ليهنأ أصحاب المصالح مثل مراكز الدروس الخصوصية.

وأكد أن اختزال كل جهود الدولة في مجال التعليم، في نجاح أو سقوط تكنولوجيا الاتصالات والشبكات في امتحان نقل للصف الأول الثانوي، هو خط الهجوم الأول لميليشيات إسقاط مشروع بناء الإنسان المصري.

وقال إن استثمار الدولة المصرية الهائل في البنية التحتية الرقمية للمدارس غير مسبوق، وكذلك في المحتوى الرقمي الموازي للمناهج المصرية وإتاحة أجهزة "تابلت" للطلاب ما هو إلا مبادرة كريمة من الدولة كي تذوب الفروق الطبقية بين الطلاب ولا تكون عائقًا لطالب واحد أمام الحصول على فرصة متكافئة للتعلم الحقيقي.

ووجه رسالة للطلاب قائلًا: " أما أنتم فالتطوير لكم ومن أجل ضمان مستقبل عظيم لكم ولمصر على أيديكم".