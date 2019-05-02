البنك المركزي يطرح أذون خزانة دولارية بقيمة مليار دولار لأجل عام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:
قال البنك المركزي، إن مصر ستطرح عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة مليار دولار لأجل عام يوم الاثنين المقبل.
ويُسوى العطاء يوم الثلاثاء عندما يحل أجل أذون خزانة دولارية بقيمة 1.1 مليار دولار، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.
وقال مسؤولون إنهم يحاولون تنويع مصادر البلاد من الدين الأجنبي ومد متوسط أجل السداد.
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