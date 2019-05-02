منظمة حقوقية تنتقد تقييد الحريات في النيجر قبل الزيارة المنتظرة لميركل

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):

انتقدت منظمة "ميديكو" الدولية المعنية بحقوق الإنسان تقييد الحق في حرية التعبير عن الرأي وحرية التظاهر بصورة متزايدة في النيجر، وذلك قبل زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لها المنتظرة مساء اليوم.

وقالت مسؤولة الهجرة بالمنظمة رامونا لنتس اليوم الخميس: "صارت النيجر التي تحدها ليبيا شمالا شريكا مهما لسياسة الانغلاق الأوروبية ضد الهجرة. لذا لا تدقق أوروبا النظر لانتهاكات حقوق الإنسان".

وانتقدت لنتس أيضا أن المنطقة لم تصر أكثر أمنا من خلال الوجود العسكري الدولي، وقالت: "تضاعف عدد الميليشيات والدولة أقل وجود عن ذي قبل في مناطق كثيرة".

يشار إلى جماعات إرهابية وشبكات إجرامية ناشطة في أجزاء كبيرة من منطقة الساحل، وهي منطقة تقع جنوب الصحراء الكبرى تمتد من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر.

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ويدعم الاتحاد الأوروبي ما يسمى بمجموعة دول الساحل جي5 وهي موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد في تأسيس قوات عسكرية مشتركة من أجل مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة.

وتأمل ألمانيا وفرنسا من خلال ذلك في تحقيق مزيد من الأمن لصالح أوروبا وكذلك للحد من الهجرة غير الشرعية.

ومن المتوقع أن تصل المستشارة الألمانية إلى النيجر مساء اليوم الخميس.

وكانت ميركل قد تعهدت أمس الأربعاء لدى زيارتها لبوركينا فاسو بدعم واسع لمجموعة دول الساحل جي5 في مواجهة الإرهاب الإسلامي ولتحقيق مزيد من الاستقرار.