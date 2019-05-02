محافظ الدقهلية لأهالي "أوقاف سندوب": الدولة ملتزمة بإعادتكم إلى منازلكم

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

عقد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، اجتماعًا مع عدد من أهالي مساكن سندوب بحث خلاله الإجراءات التنفيذية للبدء في إنشاء العمارات الجديدة التي تتولى الهيئة الهندسية إقامتها بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشدد محافظ الدقهلية، خلال الاجتماع على أن الدولة قامت بحل مشكلة سكان عمارات سندوب الآيلة للسقوط والتي تشكل خطرا على المقيمين فيها.

وقال المحافظ إن الدولة في سبيل حمايتها لأرواح المواطنين بادرت بحل كافة المشكلات التي تواجه السكان وقررت إقامة 5 عمارات سكنية تضم 274 وحدة تستوعب جميع المقيمين بها حاليًا.

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وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة تعاون المواطنين مع الأجهزة التنفيذية للبدء في إنشاء العمارات الجديدة، وقال إن المحافظة ستتحمل قيمة الايجار الشهري لكافة السكان طوال فترة إنشاء العمارات الجديدة.

وطالب المحافظ، السكان التعاون مع المحافظة وعدم الاستماع إلى الكلام المغرض الذي يمكن أن يتردد، قائلا: "عندما نصدر قرارًا نلتزم بتنفيذه والدولة حريصة على تنفيذ وعودها مع كل مواطن من أبناء مصر".

وأكد "شاروبيم"، حرصه على متابعة تنفيذ المشروع الذي يحقق نقلة حضارية للسكان ولمنطقة سندوب بالكامل.