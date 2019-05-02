السجن لمدة عام واحد بحق مؤسس ويكيليكس

من المتوقع أن يصدر بحق مؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج، عقوبة قصوى مدتها عام واحد في السجن في المحكمة التي تعقد اليوم الأربعاء في محكمة ساوثوارك كراون بلندن. وصرّح قاض في جلسة سابقة أن جريمة أسانج (47 عامًا) "تستحق العقوبة القصوى".
من المقرر أن يصدر الحكم على أسانج، بتهمة الإخلال بالتزامات الكفالة في بريطانيا قبل سبع سنوات والتحصن في السفارة الإكوادورية.
وكان قد أسانج اللجوء في سفارة إكوادور بلندن في جوان عام 2012 لتجنب تسليمه إلى السويد، حيث كان مطلوبًا لاستجوابه بشأن اتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي. ويواجه معركة قانونية منفصلة ضد طلب أميركي بتسلمه. واتهمته السلطات الأميركية بالتآمر لاقتحام منظومة الكمبيوتر التابعة للبنتاغون.
وكالات
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