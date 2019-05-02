السلطان قابوس يصدر ثلاثة مراسيم في عمان

أصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان ثلاثة مراسيم سلطانية، تضمن الأول تعيين الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزيرا للزراعة والثروة السمكية. سعيد العوفي وزيرا للزراعة والثروة السمكية. وقضى المرسوم الثاني بتعيين الدكتور سعود بن حمود أحمد الحبسي وكيلا للزراعة وللثروة السمكية. فيما تضمن الثالث تعيين عبدالوهاب بن ناصر المنذري نائبًا للهيئة العامة للصناعات الحرفية.

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