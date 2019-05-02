مدن سورية تستعد لمسيرة "الفوج الخالد"

تستعد الجالية الروسية في سوريا لتنظيم احتفالات "الفوج الخالد" في 6 مدن سورية بمناسبة يوم النصر على النازية الألمانية، الذي يصادف التاسع من مايو.

وتمثل مسيرة "الفوج الخالد" إحياءً لذكرى العسكريين، الذين ضحوا بأرواحهم في الحرب العالمية الثانية، ويحمل المشاركون في هذه الاحتفالات صور أقربائهم الذين سقطوا في الحرب.

وبحسب ممثل الجالية الروسية في سوريا من المقرر أن تشارك الجالية وسكان طرطوس في هذه المسيرة، حاملين صور الذين سقطوا في الحرب العالمية الثانية بالإضافة إلى صور الذين قُتلوا في الحرب ضد الإرهاب في السنوات الأخيرة في سوريا.

Advertisements

ومن المقرر كذلك تنظيم مسيرة "الفوج الخالد" في مدينة حمص يوم

6 مايو وإقامة حفل في المركز الثقافي مكرسا ليوم النصر.

وبمناسبة احتفالات يوم النصر ستشهد "دار الأوبرا" في دمشق حفلا وعرضا لفيلم حول سنوات الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، وستشارك الجالية الروسية في مسيرة "الفوج الخالد" كما سيتم وضع إكليل من الزهور على نصب الضحايا الروس من العسكريين والأطباء.

وفي اللاذقية ستكون احتفالات "الفوج الخالد" يوم 8 مايو في جامعة تشرين بمشاركة الجالية الروسية وأهالي اللاذقية.