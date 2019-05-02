سفيرة الصين لدى سلطنة عمان تؤكد عمق العلاقات بين البلدين

أكدت سفيرة الصين لدى سلطنة عمان لي لينج بينج، عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرة إلى قيام السلطنة بدور مهم في مبادرة "الحزام والطريق".

وقالت بينج إن الجانبين العماني والصيني أعلنا العام الماضي إقامة علاقات شراكة استراتيجية، ووقعا على وثيقة تعاون "الحزام والطريق"، وانضمت سلطنة عمان رسميًا إلى دائرة أصدقاء "الحزام والطريق".

وأضافت السفيرة الصينية أنه تم خلال الدورة

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الثانية لمنتدى "الحزام والطريق" للتعاون الدولي ببكين في الفترة من 25 إلى 27 من الشهر الجاري، إدراج مشروع القروض لشركة الاتصالات العمانية في قائمة المشاريع الاستثمارية لـ"وثيقة النتائج للدورة الثانية لمنتدى التعاون الدولي لـ" الحزام والطريق"، لافتة إلى أن المشروع سيحصل على الدعم المشترك من صندوقطريق الحرير الصيني والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في المستقبل.

وحول حجم التجارة بين البلدين، أوضحت بينج أنه بلغ 939ر21 مليار دولار أمريكي في عام 2018، بزيادة 40%، من حيث تداول الأموال، وأن حجم الاستثمارات الصينية في السلطنة بلغ 06ر6 مليون دولار أمريكي عام 2018.

وأشارت السفيرة الصينية إلى أنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الإعلامي بين البلدين في عام 2018، وانعقد المنتدى الثاني للتعاون السياحي بين البلدين في مسقط الأسبوع الماضي.