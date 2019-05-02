تقرير أمريكي يؤكد أن سلطنة عُمان خالية تماما من الانتهاكات الدينية

مسقط، خاص:أكد التقرير السنوي الصادر عن اللجنة الأمريكية للحريات الدينية أن سلطنة عٌمان خالية من أية إشارة لانتهاك الحريات الدينية، في حين صنفت اللجنة 16 دولة حول العالم كدول مثيرة للقلق الشديد بشأن انتهاك الحريات الدينية، كما وضعت اللجنة 12 دولة أخرى على قائمة الانتهاكات من الدرجة الثانية.

يُذكر أن اللجنة الأمريكية للحريات الدينية هي هيئة مستقلة من هيئات الحكومة الفيدرالية وتقدم توصياتها إلى الرئيس الأمريكي، والكونغرس، ووزارة الخارجية الأمريكية.

أوضحت اللجنة في تقريرها أن الدول المثيرة للقلق الشديد بشأن انتهاك الحريات الدينية، هي الدول التي ترتكب انتهاكات ممنهجة متواصلة وصادمة، وبالغة الخطورة، أو تغض الطرف عن مثل تلك

الانتهاكات، كما أشار التقرير إلى انتهاكات عديدة للحريات الدينية حول العالم، وإلى دول أخرى تتوفر فيها أسباب للقلق على الحريات الدينية.

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وفي هذا السياق أكدت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان أن خلو التقرير السنوي الصادر عن اللجنة الأمريكية للحريات الدينية من أية إشارة لسلطنة عُمان في مجال انتهاك الحريات الدينية يؤكد بوضوح الجهود التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية خصوصاً وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لترسيخ التسامح الديني، والتعايش السلمي الذي كفلهُ النظام الأساسي للدولة؛ حيث يشكل التسامح الديني، والتعايش مع الأفراد من جنسيات ومرجعيات

عرقية ودينية مختلفة علامة بارزة للمجتمع العُماني.

كانت التقارير الدولية قد أشادت بجهود سلطنة عُمان في هذا الجانب ومنها تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بالحريات الدينية التي يتمتع بها العُمانيون والمقيمون على أرض السلطنة، كما حصلت السلطنة على المركز الأول عالمياً في خلوها من الإرهاب حسب تقرير التنافسية العالمية الأخير، والمركز الرابع عالمياً كأفضل وجهة للوافدين حسب الدراسة الاستطلاعية التي أجراها موقع (Expat Insider ) ، كما أن القانون في السلطنة يجرم التعرض والإساءة لأصحاب المذاهب والديانات الأخرى.

أعربت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان عن سعادتها وتقديرها لخلو التقرير الأمريكي من أية جوانب سلبية تتعلق بالحريات الدينية في السلطنة، مشيرة إلى أن ذلك يعكس بوضوح الواقع الذي يعيشهُ وينعم بهِ المجتمع العُماني في ظل العدالة الاجتماعية التي أرسى دعائمها، ورسَّخ مبادئها السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان.