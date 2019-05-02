وزير الإعلام العُماني يستعرض مجالات التعاون المشترك مع مسئول أمريكي

بحث الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام العُماني سبل تعزيز مجالات التعاون المشترك مع سيمين كارتيس القنصل الفخري للسلطنة في مدينة بيتسبرج الأمريكية بولاية بنسلفانيا الرئيس التنفيذي لمعهد الشرق الأوسط الأمريكي والوفد المرافق خلال زيارته للسلطنة. الرئيس التنفيذي لمعهد الشرق الأوسط الأمريكي والوفد المرافق خلال زيارته للسلطنة. تم خلال المقابلة استعراض العديد من مجالات التعاون المشترك خاصة ما يتصل بصناعة الأفلام وتقنيات المستقبل والذكاء الاصطناعي في المجالات الإعلامية. ومن جهتها عبرت سيمين كارتيس والوفد المرافق عن سعادتهم بهذه الزيارة مشيدين بما تحقق على أرض السلطنة من إنجازات في ظل القيادة السياسية الحكيمة للسلطان قابوس.

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