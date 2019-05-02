تقييم الحوادث: الحوثي حول مستودعات سلع لمخازن أسلحة

اتهم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا، بالاستيلاء على أحد المستودعات في مدينة الحديدة وتحويله إلى مخزن أسلحة.

وأكد الناطق باسم الفريق المشترك، منصور المنصور، خلال مؤتمر صحفي، أن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، نفذت ضربات جوية على تلك المخازن بعد منتصف الليل، حرصاً على سلامة المدنيين ودمرتها دونما وقوع أي إصابات بشرية.

وأشار المنصور إلى أن قوات التحالف استهدفت أيضا تجمعات لميليشيا الحوثي المسلحة في معسكر الشرطة العسكرية بصنعاء.