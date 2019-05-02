الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على قطاع غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عدة مواقع شمال قطاع غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات .

وذكرت مصادر إسرائيلية أنه عقب القصف تم اطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحيطة حيث دوت صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي "سدوت هنيغيف".

وفي الضفة الغربية نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة كبيرة اعتقل خلالها 17 شاباً فلسطينياً من مناطق متفرقة بزعم مشاركتهم في أنشطة أمنية. اقرأ أيضاً.. إصابة 60 فلسطينياً في اشتباكات مع الاحتلال شرق غزة

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