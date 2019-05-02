المعارضة السودانية تسلم المجلس العسكري مقترح وثيقة دستورية

قالت قوى "إعلان الحرية والتغيير"، اليوم الخميس، إن وفداً منها توجه إلى القصر الرئاسي لتسليم مقترح وثيقة دستورية للمجلس العسكري الانتقالي، فيما بدأ آلاف السودانيين في التوافد إلى ميدان الاعتصام للمشاركة في "مليونية الحرية والتغيير" اليوم.



وكانت القوى قد أجلت، في وقت سابق، تسليم مقترحها بشأن وثيقة دستورية للمرحلة الانتقالية بعد تصاعد خلافاتها مع المجلس العسكري وتعثر مفاوضاتهما منذ الثلاثاء الماضي.



وقال ساطع الحاج، عضو الوفد المتوجه إلى القصر الرئاسي من "قوى الحرية والتغيير"، لـ"العربي الجديد"، إن الوثيقة تحدد بشكل واضح مهام المجلس السيادي ومجلس الوزراء، حسماً للجدل حول نسب التمثيل في المجلس السيادي.



ونفى الحاج، ما راج عن أنباء بشأن انسحاب "نداء السودان" من "الحرية والتغيير"، مؤكداً أن "التحالف متماسك تجاه أهداف الثورة ولا تراجع عن وحدته".



كما نفى الحاج، موافقة "الحرية والتغيير" على وساطة شخصيات قومية بين التحالف والمجلس العسكري، لافتا إلى أن قنوات التواصل مفتوحة حتى الآن مع المجلس، وأنهم يقدرون جهد كل شخصية في سبيل دفع الثورة، ثم أضاف: "لكننا نؤكد في نفس الوقت عدم تفويض أي جهة للتوسط بيننا والمجلس العسكري".



إلى ذلك، بدأ آلاف السودانيين في التوافد إلى ميدان الاعتصام في محيط قيادة الجيش السوداني للمشاركة في "مليونية الحرية والتغيير".

*العربي الجديد

