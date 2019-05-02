جيري ماهر يرد بقوة على فيصل القاسم ويرفع صورة الأمير السعودي فهد بن تركي على الهواء

برز الإعلامي اللبناني، جيري ماهر، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره مجددا مع الإعلامي السوري، فيصل القاسم في البرنامج الذي يستضيفه على قناة الجزيرة وردوده القوية على طروحات ضد المملكة العربية السعودية والتحالف الذي تقوده في اليمن، ردا على القاسم الذي استضاف ماهر في السابق.

سؤال من القاسم قال فيه: “إذا كانت تعتبر انتصارات (للتحالف في اليمن) فلماذا تصل صواريخ الحوثي إلى أبوظبي ولماذا وصلت إلى قلب الرياض؟” ليرد ماهر قائلا: “يا حبيبي انا بدي اقلك شغله، ليش بشار الأسد ما كان يضرب صواريخه على الشعب السوري ونص سوريا مش بإيده؟ يعني ما كانت تصير؟”.

وتابع ماهر قائلا: “صواريخ السكود ما كانت تضرب كل مناطق سوريا وهو (بشار الأسد) مسيطر على 10 فسي المائة من سوريا كان؟ اليوم إذا أخذله (الحوثي) مترين مربع وطرق منهم صاروخ يعني هو حقق انجاز؟”

وأضاف: “شايف هذا الرجل، هذا الرجل صاحب السمو الملكي فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود قائد القوات المشتركة في هذه الحرب، هذا الرجل الي اذا بتسأله ليش تأخرت الحرب لليوم؟ بيجاوبك جواب واحد نحن ذهبنا إلى اليمن لمساعدة اليمنيين لا لقتل اليمنيين، لو أردنا إنهاء الحرب بساعات يمكننا انهاء الحرب بساعات ولكننا لا نريد أن نتسبب بمجازر للشعب اليمني..”

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وأردف قائلا: “لم يقتل المدنيين ولم يقتل الأبرياء، من قتل المدنيين وتلطى بالمدنيين هو الحوثي وعصاباته، هذا الرجل ذهب إلى اليمن لمساعدة اليمن وقبائل اليمن تلتف حوله ولو نزل على الانتخابات باليمن سيأخذ أصوات أكثر من كل زعماء اليمن الموجودين حاليا والي كانوا سابقا لأنه قدم لليمن الخير ولم يقدم لليمن التآمر عليها وعلى شعبها لمصلحة إيران وتركيا”.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات التي تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي:

المصدر: سي إن إن