كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حركة الجهاد تهدد بقصف "كبرى المدن" الإسرائيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، الخميس، إسرائيل "بقصف كبرى المدن الإسرائيلية إن قامت بتنفيذ اغتيالات للقيادات في قطاع غزة".

وقال النخالة إن التنظيم سيرد "بكل القوة على كل اغتيال للنشطاء، بدون أي علاقة لمنصبهم أو التنظيم الذي ينتمون إليه". وأضاف: "سنستهدف المدن الكبرى في ردنا دون أي ارتباط للاتفاقيات، ولن تكون لنا خطوطا حمراء"، وفقا لقناة "آي 24 نيوز".

جاءت أقوال النخالة في اعقاب الكشف عن هوية القيادي في حركة الجهاد بهاء العطا من قبل الجيش الإسرائيلي، وبرأيه أن "الكشف عن هويته يشكل تحذيرا بانه فيما لو استمر بتنفيذ العمليات سيتم اغتياله".

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وقصفت طائرات إسرائيلية، فجر الخميس، عدة مواقع عسكرية تابعة لحركة حماس شمال قطاع غزة، دون وقوع إصابات. وتبعها إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه البلدات الاسرائيلية المحيطة بالقطاع. ردًا على إطلاق الصاروخ يوم الثلاثاء، قبالة الساحل الاسرائيلي، وردًا على إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة من قطاع غزة".

ونشر الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، عدة بطاريات لمنظومة "القبة الحديدية" في انحاء مختلفة من البلاد تحسبًا لحدوث تصعيد محتمل مع قطاع غزة مع بدء شهر رمضان المبارك، واستضافة مدينة تل أبيب لمسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن"، وإحياء إسرائيل لذكرى قتلى الحروب واحتفالها بيوم استقلالها، بالإضافة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى على افتتاح السفارة الأمريكية في القدس.