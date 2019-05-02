كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة: محادثات سرية بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة قبل فشل الانقلاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرت المعارضة الفنزويلية محادثات سرية مع بعض أعضاء حكومة البلاد كان من الممكن أن تكون ناجحة ، ولكن "في الوقت الحالي، يبدو أنها فشلت"، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".

ونقلت الصحيفة، عن مسؤولين في البيت الأبيض لم تكشف عنهم قولهم، إن المعارضة كانت منذ أسابيع تضع خطة شاملة لإجبار الرئيس نيكولاس مادورو على ترك منصبه، وأنتجت أخيرًا "خطة كاملة تمامًا".

وناقشت المصادر، أن الولايات المتحدة لم تشارك مباشرة في مفاوضات المعارضة السرية مع مسؤولي "مادورو".

وأشارت المصادر، إلى أنه: "كنا مدركين للجهود، منذ نحو شهرين. وكانت هناك أوقات تبدو خطيرة، وأحيانًا أخرى لم تكن كذلك".

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وحسب المصادر، خلال الأسابيع القليلة الماضية، أصبح من الواضح أنهم توصلوا إلى اتفاق بشأن العديد من الأعضاء الرئيسيين في الإدارة، مع وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز، فضلاً عن رئيس المحكمة العاليا المعين من "مادورو"، وقائد الحرس الرئاسي.

ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست"، أضافت المصادر، أنه على الرغم من عدم الاعتراف رسمياً بزعيم المعارضة خوان جوايدو، فقد قيل، إن "بادرينو والآخرين على استعداد لتوقيع وثائق تعلن ولائهم للدستور الفنزويلي، والذي بموجبه أعلنت الجمعية الوطنية التي تقودها المعارضة إعادة انتخاب "مادورو" العام الماضي باطلة وفي 23 يناير، عين جوايدو رئيسًا مؤقتًا".

في المقابل، كان المسؤولون الفنزويليون يحتفظون بوظائفهم وسيتم دمجهم في الإدارة الجديدة. بالنسبة لأولئك الذين قد يرغبون في مغادرة البلاد، أعطت الولايات المتحدة تأكيدات غير مباشرة بأنها لن تُمنع من القيام بذلك، بل وربما يُسمح لها بالوصول إلى أي أصول مخبأة في الخارج".