كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البنتاجون: تركيا لن تحصل على إف-35 إذا تمت صفقة إس-400 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان، أن تركيا لن تكون قادرة على الحصول على طائرات الشبح من طراز إف-35 إذا واصلت شراءها المقصود لأنظمة الصواريخ أرض-جو الروسية الصنع.

وقال "شاناهان"، عندما سأل النائب دياز بالارت عما إذا كانت هذه الرسالة قد أرسلت إلى أنقرة واضحة بما يكفي، وإذا كان هناك أي احتمال بأن الحكومة التركية لم تفهم الرسالة: "أعتقد أن هناك احتمال ضئيل للغاية بأن لديهم سوء فهم". .

وأضاف "شانهان"، خلال شهادته أمام لجنة الاعتمادات بمجلس النواب في 1 مايو: "لا يوجد أي لبس من جانبنا".