كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دراسة: كنائس ألمانية ستشهد انخفاضًا حادًا في عدد الأعضاء بحلول 2060 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتوقع دراسة، أن كنيستين مسيحيتين رئيسيتين في ألمانيا ستفقدان ملايين الأعضاء على مدار العقود القادمة، وعليها أن تشد أحزمتها المالية نتيجة لذلك.

وتقول الدراسة الصادرة، اليوم الخميس، عن مؤتمر الأساقفة الألمان الكاثوليك والكنيسة الإنجيلية في ألمانيا، إن عضويتهم مجتمعة ستنخفض من نحو 45 مليون الآن إلى 34.8 مليون بحلول عام 2035 و 22.7 مليون بحلول عام 2060.

وقال باحثون في جامعة فرايبورج، ممن أجروا الدراسة، إن أسباب التراجع تشمل موت عدد أكبر من أعضاء الكنيسة أكثر من الأطفال الذين يتم تعميدهم، والبالغون الذين قرروا ترك الإيمان رسميًا.

ويدفع أعضاء الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية في ألمانيا ما يصل إلى 9٪ من ضرائب دخلهم للكنيسة، ويدرون مليارات يورو سنويًا لكلتا المؤسستين.