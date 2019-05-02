كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محكمة أمريكية: جوايدو ممثل فنزويلا أمام العدالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت إحدى المحاكم الأمريكية الأربعاء، أن الزعيم المعارض، خوان جوايدو، هو وحده الممثل القانوني لفنزويلا أمام القضاء بالولايات المتحدة، ما يعني سحب هذه الصفة، عن الحاكم نيكولاس مادورو.

وفي أمر قضائي، أوضحت محكمة الاستئناف في كولومبيا بولاية واشنطن أن غوايدو هو الممثل المعترف به أمام العدالة في الأراضي الأمريكية رئيساً انتقالياً لفنزويلا، لأن الحكومة الأمريكية أخذت القرار "السياسي" بمنحه هذه الصفة في 23 يناير الماضي.

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ومن جانبه، رحب المحامي خوسيه إيغناثيو هرناندث، المعين من جانب غوايدو محامياً خاصاً، بحكم المحكمة، عبر شبكة تويتر.

وأخذت المحكمة القرار رداً على دعوى لممثلين قضائيين عن مادورو، وهو ما قوبل الأربعاء بالرفض من جانب القضاء الأمريكي.

ويحظى زعيم البرلمان الفنزويلي باعتراف ما يزيد عن 50 دولة بأنه الرئيس المؤقت للبلد الذي يمر بأزمة حادة على المستويات السياسي والاقتصادي والاجتماعي.